Maggioranza, rinviare a 2025 la patente a punti dei cantieri

Emendamenti FdI-Fi-Lega al dl omnibus, proroga di tre mesi

ROMA, 16 SET – Rinviare di tre mesi, al gennaio 2025, l’avvio del sistema della patente a crediti, che da ottobre dovrebbe diventare obbligatoria per operare nei cantieri. Lo prevedono tre emendamenti identici al decreto omnibus presentati alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato da FdI, FI e Lega. In base all’attuale normativa, il nuovo sistema a crediti, introdotto per garantire la sicurezza nei cantieri, sarà obbligatorio dal primo ottobre 2024. L’emendamento propone di sostituire la data con “1 gennaio 2025”. Altre due proposte, presentate dalle Autonomie e dal Pd, chiedono un rinvio ancora più ampio (di 6 mesi), al primo aprile 2025.

