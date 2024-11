Maire, Di Amato: “Sostenibilità è opportunità, cresciuti del 30% in 2 anni”

agenzia

Palermo, 27 nov. “Qui vogliamo sviluppare competenze perché riteniamo che l’Università di Catania sia in grado di preparare scientificamente i giovani: non siamo arrivati qui per caso”. Così Fabrizio Di Amato, fondatore e presidente di Maire, inaugurando l’NX Engineering District di Catania, il nuovo centro di ingegneria a elevato contenuto tecnologico di Nextchem, controllata da Maire, nato all’interno del Parco scientifico e tecnologico della Sicilia. Rivolto ai primi giovani assunti, Di Amato ha sottolineato che “sarà entusiasmante, impegnativo, faticoso. Sarà diverso, ma applicando qui le vostre conoscenze potrete spaziare e applicare tutto quello che avete studiato”. Poi gli obiettivi della Maire. “Qui vogliamo sviluppare intanto due progetti, nel settore dei fertilizzanti e dei vettori energetici – ha spiegato -. Abbiamo due poli come questo in Germania, uno in Olanda e un altro in Polonia, in India lavorano con noi più di 3000 persone. La nostra è una storia che parte da lontano, con radici molto profonde”.