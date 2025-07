Makoumbou saluta Cagliari, in Turchia a un passo dal Samsunspor

agenzia

Vanno via anche Augello e Viola a fine contratto

CAGLIARI, 30 GIU – Salutano Augello e Viola: oggi scade il contratto. Ma va via anche Makoumbou: in un colpo solo spariscono tre protagonisti delle ultime tre stagioni (due per Augello) del Cagliari. I saluti per l’esterno sinistro ex Samp e per il 10 calabrese li aveva già anticipati il presidente Tommaso Giulini in conferenza stampa. E’ soltanto questione di ore, invece, il passaggio di Makoumbou al Samsunspor, squadra della massima serie turca. C’è l’accordo sul prezzo: operazione da 1,5 milioni di euro con il centrocampista congolese, in scadenza nel 2026 con il Cagliari, pronto a firmare un contratto quadriennale per la nuova avventura. La cessione potrebbe essere definita già questo pomeriggio. Ventisette anni, Makoumbou è arrivato in Sardegna per rinforzare la squadra dopo la retrocessione in B. Partito come mezz’ala si è trasformato presto in play conquistando soprattutto il mister Claudio Ranieri. Dato in partenza anche lo scorso anno, Makoumbou si era invece conquistato occasioni e spazio nel 4-2-3-1 disegnato da Nicola. In arrivo Riccio e Lombardi dalla Samp, Zortea piace a molti ma si parte da una richieste del Cagliari di 10 milioni. Alla Samp potrebbero andare Palomba (ma anche l’Entella è interessata) e Scuffet, di ritorno dal Napoli. Definito intanto il quadro delle amichevoli precampionato. Si parte dal comunale di Temù, sabato 19 luglio alle 17 test con l’Ospitaletto Franciacorta, formazione di C. Trasferimento in Austria per la seconda gara, il 23 luglio alle 19.30 contro il Galatasaray alla Raiffeisen Arena di Linz. Pochi giorni dopo, il 26 luglio alle 14, impegno in Germania all’Heinz von Heiden Arena di Hannover contro la formazione di casa. Il ritorno in Sardegna porterà poi alla sfida dell’Unipol Domus contro il Saint-Étienne il 2 agosto nella prima edizione del “Trofeo Gigi Riva”.

