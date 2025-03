Malala visita il suo villaggio, prima volta da attacco talebano

agenzia

A Barkana nel nord-ovest del Pakistan, dove incontra i parenti

ROMA, 05 MAR – La premio Nobel per la Pace, Malala Yousafzai, ha visitato oggi per la prima volta dall’attacco dei talebani nel 2012 la sua città natale nel tormentato nord-ovest del Pakistan e ha incontrato i suoi familiari. Lo riporta la stampa locale, precisando che l’attivista è volata in elicottero a Barkana, nel distretto di Shangla, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, dove ha incontrato suo zio, Ramazan, che recentemente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Islamabad dopo aver sofferto di problemi cardiaci, e ha anche visitato il cimitero locale, ha riferito il quotidiano The Dawn. Malala è stata colpita al volto dai talebani pachistani quando era una studentessa quindicenne, mentre era impegnata nella sua campagna per i diritti all’istruzione femminile. Il suo attivismo le è valso il premio Nobel nel 2014 e da allora è diventata una sostenitrice globale dei diritti all’istruzione delle donne e delle ragazze. La sua ultima visita in Pakistan risale a gennaio, quando è intervenuta a un summit a Islamabad sull’istruzione delle ragazze nei Paesi musulmani e ha sottolineato che le donne che vivono sotto il sistema talebano vivono in una sorta di “apartheid di genere”. Malala vive nel Regno Unito dall’ottobre del 2012.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA