Malattie rare, Bellucci: “Giornata della Sla per dare contributo alla ricerca”

Roma, 15 set. “Le associazioni sono fondamentali per non far sentire le persone sole: nessuno deve sentirsi solo, nessuno deve rimanere indietro”. Così Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle politiche sociali in occasione dell’illuminazione in verde di Palazzo Chigi e di altri monumenti e Comuni per la Giornata nazionale della Sla, sclerosi laterale […]

Di Redazione | 15 Settembre 2024