Malattie rare, dati positivi per sotatercept in ipertensione arteriosa polmonare

I risultati del trial Zenith presentati al congresso Acc mostrano una riduzione del 76% per il rischio di morte

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) – In adulti con ipertensione arteriosa polmonare (Iap, Gruppo 1 Ip) in classe funzionale (Fc) III o IV dell’Organizzazione mondiale della sanità, ad alto rischio di mortalità, in terapia standard per la Iap in grado di garantire il massimo livello di tollerabilità, sotatercept ha ridotto – in un follow-up mediano di 10,6 mesi – il rischio di eventi gravi di morbilità e mortalità (morte per tutte le cause, trapianto polmonare e ospedalizzazione legata al peggioramento della Pah di ≥24 ore) del 76% rispetto al placebo. Dei pazienti trattati con sotatercept, il 17,4% (n=15/86) ha sperimentato uno o più eventi gravi di morbilità e mortalità, rispetto al 54,7% (n=47/86) del placebo. Sono i principali risultati dello studio di fase 3 Zenith, annunciati da Msd, nota come Merck negli Stati Uniti e in Canada, in occasione di una presentazione orale all’American College of Cardiology ed Expo (Acc 2025) e pubblicati simultaneamente sul ‘New England Journal of Medicine’. Questi risultati – informa una nota – seguono l’annuncio di Msd del novembre 2024 relativo all’interruzione anticipata dello studio Zenith, sulla base della raccomandazione di un comitato indipendente per il monitoraggio dei dati, a seguito di risultati di efficacia straordinari. Ai partecipanti allo studio è stata offerta l’opportunità di ricevere sotatercept attraverso lo studio di estensione in aperto Soteria. “Lo studio Zenith rappresenta il primo trial clinico sulla Iap con un endpoint primario composto interamente da outcome maggiori: morte per tutte le cause, trapianto polmonare e ospedalizzazione per Iap”, ha affermato Marc Humbert, medico Dipartimento di Medicina respiratoria e terapia intensiva Ospedale Bicêtre (Ap-Hp), università Paris-Saclay e Unità Inserm 999. “Sotatercept ha avuto un impatto significativo e clinicamente rilevante su questi outcome. Insieme alle sempre più numerose evidenze provenienti dal programma di sviluppo clinico, questi dati supportano il potenziale di cambiamento della pratica clinica di sotatercept per un ampio target di pazienti con Iap”. “I risultati impressionanti dello studio Zenith – ha dichiarato Eliav Barr, vicepresidente senior, responsabile dello sviluppo clinico globale e direttore medico dei Merck Research Laboratories – hanno dimostrato che i pazienti trattati con sotatercept hanno avuto una riduzione del rischio del 76% di morte per tutte le cause, trapianto polmonare e ospedalizzazione per Iap rispetto al placebo, con miglioramenti osservati precocemente nel trattamento e un beneficio crescente durante lo studio. Grazie a questi risultati, lo studio Zenith è diventato il primo trial clinico sulla Iap interrotto anticipatamente grazie alla sua efficacia straordinaria, rappresentando un importante traguardo nella ricerca clinica con buone promesse per la comunità della Iap”. Sotatercept è il primo inibitore del segnale dell’attivina approvata per il trattamento della Iap, ricorda la nota. Migliora l’equilibrio tra il segnale pro-proliferativo e quello anti-proliferativo per modulare la proliferazione vascolare. Nel trial Zenith, interrotto anticipatamente grazie all’efficacia straordinaria dimostrata nell’endpoint primario, l’endpoint secondario della sopravvivenza complessiva non ha raggiunto la soglia elevata (p<0,0021) che era necessaria per stabilire la significatività statistica nell'analisi intermedia (Hr=0,42 [IC 95%, 0,17-1,07]; p=0,0313). Gli endpoint secondari successivi hanno mostrato miglioramenti numerici nel braccio sotatercept, ma non sono stati testati formalmente a causa della strategia di test gerarchica predefinita. Zenith è il secondo studio di fase 3 sul farmaco che dimostra efficacia negli adulti con Iap. Il primo è stato il trial Stellar, precedentemente presentato all'Acc 2023. I risultati di Zenith, in cui il farmaco ha dimostrato un profilo di sicurezza generalmente coerente con quello osservato in studi precedenti, saranno condivisi con le autorità regolatorie di tutto il mondo. Sotatercept è attualmente approvato in oltre 40 Paesi sulla base dei risultati dello studio Stellar. Msd ha annunciato a gennaio 2025 che lo studio di fase 3 Hyperion, che valuta sotatercept in aggiunta alla terapia standard per la Iap in pazienti appena diagnosticati con Iap di Cf II o III a rischio intermedio o alto di progressione della malattia, è stato interrotto anticipatamente e passato direttamente all'analisi finale. La decisione di interrompere lo studio Hyperion prima del completamento previsto, e di offrire ai pazienti l'opportunità di ricevere sotatercept attraverso lo studio di estensione aperta Soteria, si basava sui risultati positivi dell'analisi intermedia dello studio Zenith e su una revisione della totalità dei dati finora raccolti dal programma clinico del farmaco. I risultati dello studio Hyperion saranno disponibili entro la fine di quest'anno e presentati a un futuro congresso medico.

