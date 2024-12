Malattie rare, oculista Rama: “Sintomi aspecifici per cheratite da acanthamoeba”

agenzia

'Sospettare l’infezione in chi porta lenti a contatto in maniera scorretta e terapia con farmaco già approvato da Ema'

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) – “Sono pochi i campanelli d’allarme. All’inizio questa infezione” degli occhi “dà pochi segni aspecifici. Secondo me, le persone che utilizzano lenti a contatto in maniera scorretta” nel momento in cui hanno anche “problemi piccoli andrebbero viste dall’oculista e, nel sospetto di acanthamoeba, vanno fatti gli accertamenti: la microscopia confocale e il prelievo per esami microbiologici”. Lo ha detto Paolo Rama, oculista, professore e consulente al Policlinico San Matteo di Pavia, all’Adnkronos Salute, oggi a Roma, partecipando al Dialogue Meeting su ‘Conoscere e riconoscere la cheratite da acanthamoeba’. Nelle prime fasi di infezione, “l’efficacia del trattamento è altissima – avverte Rama – se si aspetta quando il parassita si approfondisce nella cornea, il trattamento diventa molto più problematico”. Trattandosi di un’infezione rara, la sfida per gli oculisti è di “conoscerla, sospettarla e sapere dove inviare per la conferma della diagnosi che è solo strumentale. Non si può fare diagnosi clinica, ci sono esami specifici – rimarca il professore – La microscopia confocale in vivo, uno strumento che consente di evidenziare le cisti nella cornea, e il prelievo per esami microbiologici, culturali specifici”. La terapia “si basa su due antisettici che sono la clorexidina e Phmb, polihexanide, formulazione 0.08%”. “Il Phmb è stato approvato dall’Agenzia europea (Ema). Adesso aspettiamo l’approvazione di Aifa”, l’Agenzia italiana del farmaco. “Speriamo – conclude – che arrivi in commercio presto”.

