Malattie rare, partnership Aisla-Regione Calabria per formazione ‘Familiar-mente’

Modello virtuoso di co-progettazione migliore risposta ai bisogni di pazienti con sclerosi laterale amiotrofica

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) – I nuovi assistenti familiari formati nell’ambito del progetto ‘Familiar-mente, il valore della cura’, frutto della collaborazione tra Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) e Regione Calabria, hanno ricevuto gli attestati oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale presso la Cittadella regionale ‘Jole Santelli’. Il progetto si conferma come un modello virtuoso di co-progettazione nel settore socio-sanitario, capace di rispondere efficacemente ai bisogni emergenti della popolazione e dei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e altre patologie neurologiche complesse. “Questo progetto – afferma Caterina Capponi, assessore alle Politiche sociali della Regione Calabria – rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni e Terzo settore possa tradursi in opportunità reali per i cittadini e il territorio. Formare assistenti familiari qualificati significa investire in un welfare che risponde alle esigenze delle famiglie e dei pazienti con Sla”. Aisla è da oltre 40 anni punto di riferimento per la comunità Sla in Italia. “Formare assistenti familiari – sottolinea Francesca Genovese, presidente Aisla Reggio Calabria – significa garantire cure qualificate e dignità ai pazienti, offrendo un supporto concreto alle loro famiglie”. Nel marzo dello scorso anno, il corso di formazione per assistenti familiari è stato lanciato con lo slogan ‘Specializzati in altruismo, il lavoro più bello che ci sia’, sottolineando l’importanza di una preparazione qualificata per rispondere alle esigenze dell’assistenza domiciliare a persone non autosufficienti e con patologie complesse. La co-progettazione tra Regione Calabria e Aisla ha dato vita a un’iniziativa che, coinvolgendo il Terzo settore, affronta le difficoltà nell’accesso a operatori qualificati per l’assistenza a persone con Sla. Un concetto ribadito durante la tavola rotonda moderata da Mario Gatto, funzionario regionale, dove i dirigenti Saveria Cristiano e Cosimo Cuomo del Dipartimento Salute e Welfare, Regione Calabria hanno sottolineato: “Questo progetto risponde ai bisogni del territorio e valorizza le competenze del Terzo Settore, essenziale per intercettare e rispondere alle necessità specifiche della popolazione”. Il corso, suddiviso in 72 ore di formazione teorica, ha trattato temi cruciali come bioetica, comunicazione non verbale, gestione delle problematiche respiratorie, nutrizione domiciliare enterale, supporto psicologico e cure palliative. I docenti, tra cui esperti dei Centri clinici Nemo come Amelia Conte, neurologa; Michela Coccia, fisiatra; Elisa Giove, specialista in comunicazione non verbale; Elisabetta Roma, pneumologa, e Michela Mazzacani, infermiera nurse coach, hanno fornito una preparazione multidisciplinare. A sorpresa, i professionisti hanno realizzato un video-messaggio per i discenti, sottolineando l’importanza di concetti chiave come ‘ascolto’, ‘personalizzazione’ e ‘squadra’, valori fondamentali nell’assistenza domiciliare ad alta intensità. “Il progetto – osservano Nocera e Mancuso – ha dimostrato un impegno concreto verso un welfare più equo e inclusivo, attraverso una selezione partecipata dei destinatari e un coinvolgimento attivo delle famiglie. La cultura della cura e della relazione sono i principi fondamentali dell’articolo 55 del Codice del Terzo settore”. I discenti hanno completato il loro percorso formativo con esperienze pratiche fondamentali. I tirocini residenziali si sono svolti presso la clinica S. Vitaliano a Catanzaro, mentre i tirocini domiciliari sono stati attivati in collaborazione con i provider Home Medicine, Vivisol e l’Asp di Reggio Calabria, coinvolgendo 11 famiglie. Questi tirocini hanno reso concreta l’esperienza dell’assistenza domiciliare per pazienti ad alta complessità. “Il lavoro di cura non è solo un servizio: è un atto di responsabilità collettiva, un ponte tra fragilità e dignità – conclude Stefania Bastianello, direttore tecnico Aisla – Investire nella formazione degli assistenti familiari non è solo una necessità etica, ma una necessità per un futuro realmente accessibile e inclusivo”. La collaborazione tra Aisla e Regione Calabria si conferma quindi un esempio di impegno sociale e innovazione, capace di costruire un welfare partecipato, fondato sulla professionalità e sull’umanità nella cura. Per maggiori informazioni: centroascolto@aisla.it.

