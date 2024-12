Malattie rare, Rafanelli (SlaFood): “In Natale solidale Aisla grande senso di convivialità e unione”

agenzia

Al Christmas Party, evento conclusivo del programma del Natale solidale di Aisla, 'è stata fatta una grande campagna di sensibilizzazione ed è stata fatta una promessa, quella della donazione'

Milano, 20 dic. (Adnkronos Salute) – “Il senso di questa giornata è la possibilità di stare finalmente tutti insieme. C’è un grande senso di convivialità, dove si incontrano varie famiglie: la famiglia di Aisla, famiglia di SlaFood, la famiglia di NeMo. E’ il momento in cui finalmente possiamo festeggiare il Natale insieme ai nostri volontari e soprattutto possiamo ricevere ciò che ci è stato donato con tanto amore da persone che ci hanno sostenuto in questo ultimo mese, dove è stata fatta una grande campagna di sensibilizzazione e, soprattutto, è stata fatta una promessa, quella della donazione”. Sono le parole di Davide Rafanelli, presidente di SlaFood, in occasione del Christmas Party, evento conclusivo del programma del Natale solidale di Aisla. Nel corso della serata, è stato annunciato un traguardo straordinario: i fondi raccolti hanno raggiunto la cifra di 230mila euro, un risultato concreto e un esempio di impegno collettivo. La campagna era stata lanciata a Roma il 21 novembre scorso con la diretta streaming ‘La Promessa per la Ricerca’, a cui hanno partecipato illustri personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e del giornalismo. “Oggi possiamo finalmente dire che questa promessa è stata mantenuta e siamo orgogliosi e fieri che ci siano tante persone che ci amano, ci seguono, ci sostengono e soprattutto non ci fanno mai sentire soli. Questo avviene in un momento particolare come il Natale, ma il mio auspicio è che avvenga tutto l’anno, che ci sia una forte emozione durante tutto l’anno per darci la possibilità di cambiare la storia di questa malattia”, conclude.

