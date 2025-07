Malattie rare, Zaffini: “Deestrategy modello virtuoso da consegnare alle Regioni”

agenzia

'Diventi esempio per sanità nazionale'

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) – “La Deestrategy contenuta nel documento presentato oggi, che pone un’attenzione particolare alla fase di transizione della presa in carico terapeutica ed assistenziale dei pazienti che passano dall’età pediatrica a quella adulta, è un modello virtuoso da consegnare alle Regioni e che può essere declinato anche per la presa in carico di pazienti con altre patologie, penso ad esempio a quelle che afferiscono all’ambito della salute mentale, oppure all’autismo”. Sono le parole del senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro, in occasione dell’evento dedicato alla transizione dall’età pediatrica all’età adulta nelle malattie neurologiche croniche, che si è tenuto su iniziativa dello stesso senatore oggi a Roma, durante il quale è stato presentato il documento ‘Deestrategy – Percorsi assistenziali delle encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche (Dees) nel contesto del Piano nazionale malattie rare 2023-2026’, realizzato grazie alla collaborazione tra Edra e Ucb Pharma.

