Malfunzionamento sito Ag.Entrate, proroga scadenze al 30 maggio

agenzia

Problemi dello scorso 16 maggio. Concessi 10 giorni in più

ROMA, 20 MAG – Sogei ha comunicato che dalle ore 10.04 alle ore 19.30 di venerdì 16 maggio 2025 si sono verificati dei malfunzionamenti che hanno comportato l’impossibilità da parte dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi. Lo conferma una nota dell’Agenzia delle Entrate dopo i disagi riscontrati la scorsa settimana. Alla luce di questa comunicazione, acquisito il parere favorevole del Garante del Contribuente, viene pertanto emanato un provvedimento che accerta l’irregolare funzionamento dell’attività dell’Agenzia delle Entrate. L’articolo 1 del decreto legge n. 498/1961 dispone che nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento, quindi fino al 30 maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA