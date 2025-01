Malore dopo immersione, fotografo Sestini in ospedale

agenzia

In rianimazione ma non è in pericolo di vita

FIRENZE, 25 GEN – Il celebre fotoreporter toscano Massimo Sestini, 62 anni, è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trento dopo un incidente sott’acqua nelle acque gelate del lago di Lavarone, dove si trovava per una immersione. Sestini è stato riportato in superficie dall’istruttore e subito rianimato dai soccorritori. E’ stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Trento, dove tutt’ora si trova ricoverato in rianimazione in coma farmacologico, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

