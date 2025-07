Malore per il caldo in spiaggia, due morti in Sardegna

agenzia

Vittime un 75enne e un 60enne a Budoni e San Teodoro

OLBIA, 02 LUG – Due persone sono morte in Sardegna a causa del grande caldo di queste ore. Entrambe si trovavano in spiaggia. Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale. Sul posto è giunto il 118 con l’ambulanza medicalizzata e l’elicottero dell’Areus, ma non c’è stato nulla da fare. A San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, non distante dal luogo della prima tragedia, un 60enne è stato colto da malore improvviso. Anche in questo caso è stato chiamato il 118, che ha provato invano a salvare l’uomo. In Sardegna le temperature in questi giorni hanno superato i 40 gradi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA