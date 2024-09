Maltempo, a Milano evacuate le comunità nel parco Lambro

agenzia

Il livello del fiume è salito, il quartiere è allagato

MILANO, 05 SET – Le continue piogge sulla città di Milano hanno fatto innalzare il livello dei fiumi Olona, Lambro e Seveso. Il fiume Lambro “ha superato quota 2.60 in via Feltre”, ha spiegato sui social l’assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli. Per questo sono state evacuate le comunità che si trovano nel parco, Ceas e Exodus. É allagato il quartiere Ponte Lambro “perchè il fiume è salito oltre 2.40 e quindi è entrato in fognatura rigurgitando nel quartiere, e nel cortile delle case popolari”.

