Maltempo, allagamenti anche a Marina di Massa e a Pistoia

agenzia

L'assenza di alta marea ha consentito deflusso acque in mare

Maltempo in estensione sulla fascia settentrionale della Toscana, nelle aree sub-appenniniche. A causa di un violento temporale del tardo pomeriggio problemi ci sono a Pistoia. Il Comune ha transennato – vietandola al traffico – la rampa di accesso da viale Europa alla Superstrada in direzione Pistoia, uno snodo importante della viabilità locale. Il sottopasso di viale Europa è attualmente allagato e per questo è stato disposto il divieto di accesso fino a nuova comunicazione. Allagamenti e disagi alla viabilità a Marina di Massa (Massa Carrara), area sotto allerta arancione come il resto della costa. La perturbazione ha colpito tutta la costa tra Carrara e Massa, ma per il momento i maggiori disagi risultano lungo il litorale massese dove sono segnalati allagamenti a strade, cantine e garage. Danni a un’auto parcheggiata a Massa a causa di una pianta caduta sulla vettura. Sono in corso le verifiche sulle strade del litorale da parte dei vigili del Fuoco. Nella provincia di Massa Carrara, i fossi Maestra e Brugiano – riferisce il Consorzio di Bonifica Toscana nord – scaricano normalmente in mare mentre sul Magliano sono state chiuse le paratoie e attivate le idrovore per agevolare lo scolo. A ogni modo, sottolinea una nota, “l’assenza di alta marea per ora consente ai corsi d’acqua di scaricare normalmente”. Il Consorzio si aspetta un ultimo passaggio del fronte temporalesco entro la mezzanotte. “Uomini e mezzi del Consorzio – conclude l’ente – restano al lavoro per monitorare la situazione su tutto il territorio”.

