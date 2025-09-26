Maltempo, allerta arancione domani in Lombardia

agenzia

Avviso della Protezione civile, temporali su Sicilia e Calabria

ROMA, 26 SET – Temporali in arrivo dalle prime ore di domani sulla Sicilia e in estensione nel corso della mattina alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su un settore della Lombardia e gialla in Emilia-Romagna, Sicilia, parte della Lombardia, Abruzzo, Marche e Calabria.

