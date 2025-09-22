Maltempo: allerta arancione in Lombardia, Veneto e Lazio

agenzia

L'avviso della Protezione civile, temporali intensi

ROMA, 22 SET – La perturbazione di origine atlantica sta portando maltempo in tutta Italia e per domani la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione meteo-idro in Lombardia, Veneto e Lazio; gialla sui restanti settori delle tre regioni, su parte di Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, sugli interi territori di Umbria, Abruzzo, e Molise, su settori di Campania, Sicilia e Sardegna. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi temporali su Umbria e Lazio, in estensione dalla notte alla Campania e poi a Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Atteso, per la giornata di domani il persistere precipitazioni anche su Piemonte, Lombardia e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

