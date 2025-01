Maltempo, bomba d’acqua a Firenze e strade allagate

agenzia

Fermi anche i tram, ripercussioni su viabilità

FIRENZE, 28 GEN – Una forte perturbazione ha colpito questa mattina Firenze, con pioggia e forte vento, una bomba d’acqua che ha provocato allagamenti in strade e sottopassi, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Alle 8.30 è stata chiusa via delle Cascine con blocco temporaneo della circolazione, stesso provvedimento poco prima delle 10 per vicolo di San Marco Vecchio. Allagamenti anche in via Artemisia Gentileschi, via Livorno, via San Bartolo a Cintoia, viale Undici Agosto, via Luigi Lanzi, via Incontri, via Pisacane, via della Pietra, via Dino del Garbo, via delle Bagnese, via San Piero a Quaracchi, viale Milton, via di Soffiano, viale Corsica, via del Fossetto, via di Rifredi, piazza Dalmazia. In via di San Leonardo restringimento di carreggiata e traffico rallentato, allagato il sottopasso di via Circondaria. Allagamenti anche in zona Fortezza, con stop alla tramvia: in mattinata navette sostitutive per la T1 tra Careggi-Strozzi e Villa Costanza-Porta a Prato; T2 limitata da Peretola a Unità e da San Marco a Poliziano.

