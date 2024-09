Maltempo: Bonaccini, ‘Musumeci si vergogni, su progetti chieda a commissario’**

agenzia

Roma, 20 set. “Ho sentito in queste ore cose inammissibili e vergognose. E’ chiaro che stanno utilizzando questa emergenza per le prossime elezioni regionali. Stanno cercando di lucrare qualche voto. Io ho avuto a che fare con 6 governi diversi e mai mi è capitato che un ministro della Protezione civile che mentre sono in corso i soccorsi fa una conferenza stampa per attaccare gli amministratori locali. E’ una vergogna”. Così Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.