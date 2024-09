Maltempo: Bonelli, ‘Musumeci sancisce fallimento governo e Figliuolo’

agenzia

Roma, 19 set. “Oggi, in conferenza stampa, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha affermato che il piano sul dissesto idrogeologico è fermo da 5 mesi al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica in attesa di via libera, affermazione che se confermata sarebbe gravissima perché certificherebbe il fallimento della strategia del Governo e il fallimento del Commissario Figliuolo, fortemente voluto da Meloni. Il rimpallo di responsabilità con Pichetto Fratin, mentre l’Emilia Romagna è sott’acqua, è inaccettabile e imbarazzante. Oggi Musumeci si è posto all’opposizione del suo stesso governo”. Così il portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

