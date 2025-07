Maltempo: Bonelli, ‘serve piano contro crisi climatica’

agenzia

Roma, 30 giu. “A un anno esatto dall’alluvione che aveva già messo in ginocchio la Valle d’Aosta, oggi assistiamo all’ennesima conferma degli effetti sempre più gravi della crisi climatica. Frane, bombe d’acqua e dissesto idrogeologico colpiscono ancora, con particolare violenza le aree montane come Cogne, di nuovo isolate dopo le frane abbattutesi su Chevril”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde.

“Mentre il territorio chiedeva sicurezza, la ministra Santanchè sognava eliporti per portare i turisti in elicottero a Cogne. Una proposta ridicola, scollegata dalla realtà, che rivela tutta l’arroganza e la superficialità con cui questo governo affronta i problemi veri del Paese. Oggi, a distanza di dodici mesi, non è stato fatto nulla: la situazione è la stessa, se non peggiore. È necessario che la regione prenda seriamente in considerazione il riutilizzo dell’antica ferrovia mineraria tra Pila e Cogne”.