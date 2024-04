Maltempo: Bonelli, ‘transizione ecologica non è guerra santa ma urgenza imprescindibile’

agenzia

Roma, 1 apr. “A causa della siccità nel sud è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, mentre al nord, si sono verificati danni dovuti a maltempo e, in particolare a Milano, con neve mescolata a sabbia del Sahara. La crisi climatica rappresenta un’emergenza acuta, e la transizione ecologica, contrariamente a quanto affermato dalla premier Meloni, non è la nostra ‘guerra santa’ ma piuttosto un’urgenza imprescindibile che richiede l’adozione di politiche volte alla tutela del clima, anche se per il Governo non è un’emergenza”. Lo afferma il cooportavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli.