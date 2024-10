Maltempo: Bucci, ‘essendo così spesso in Liguria Schlein prenda appunti’

agenzia

Roma, 21 ott. “I nostri straordinari professionisti e volontari della Protezione Civile in queste ore sono pronti ad aiutare i cittadini dell’Emilia-Romagna. Lo ritengo giusto e doveroso. La solidarietà in frangenti come questo è il grande collante di un paese civile. Eppure, al tempo stesso, vedo Elly Schlein – che della Regione Emilia-Romagna è stata vicepresidente – che pontifica qui in Liguria sul dissesto idrogeologico”. Così il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Liguria, Marco Bucci.

“Le vorrei far notare che a Genova noi abbiamo messo in sicurezza il Bisagno e il Fereggiano ed è per questo che Genova non è finita sott’acqua, perché l’amministrazione comunale e regionale perfettamente allineate, hanno risolto con il Governo nazionale un problema per il quale servivano le giuste infrastrutture. Le infrastrutture servono ovunque. E il modello Genova serve ovunque. Abbiamo risolto il problema nel capoluogo e lo risolveremo in tutta la Regione”.