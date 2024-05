agenzia

ROMA, 02 MAG – Un grosso albero è caduto in via Latina, in zona Appio a Roma, danneggiando tre balconi. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre. Non si registrano feriti. Diversi gli interventi dei pompieri nelle ultime ore tra Roma e provincia per rami e tegole pericolanti.

