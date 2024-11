Maltempo: Conte, ‘necessario sostegno Stato, da M5s restituzioni eletti per esigenze comunità’

agenzia

Roma, 14 nov. “Dobbiamo lavorare per loro, avere strutture commissariali presenti, procedure per i ristori molto meno farraginose di quelle attuali, perché di fatto sono famiglie che sono in difficoltà, perdono tutto e non possono aspettare mesi e anni per avere un sostegno necessario dallo Stato”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nel punto stampa a Bologna in vista delle regionali dell’Emilia-Romagna.