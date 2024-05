Maltempo: Corrado (Pd), ‘al Nord torna la paura, urge affrontare crisi climatica’

agenzia

Roma, 16 mag. “Piove a dirotto e torna la paura nel Nord Italia, in Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Veneto con allagamenti, esondazioni di fiumi e fango che travolge auto e invade campi. Le Forze dell’Ordine impegnate nei soccorsi salvano a Schio due donne immergendosi nell’acqua che aveva invaso la strada bloccando la loro auto. Immagini spaventose e atti di coraggio straordinario di chi rischia la propria vita per salvare altre vite, e a cui va un ringraziamento speciale”. Lo dichiara Annalisa Corrado, delegata al clima, agenda2030, green economy e conversione ecologica nella segreteria nazionale del Pd e candidata nelle liste Nord-Est alle elezioni europee.