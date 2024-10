Maltempo: diluvia a Marsiglia, quartieri inondati

agenzia

Traffico paralizzato al Vecchio Porto, sindaco invita a prudenza

PARIGI, 08 OTT – Diversi quartieri di Marsiglia, nel sud della Francia – fra i quali Saint-Barnabé – sono inondati questa mattina dopo le forti piogge delle ultime ore. Si registrano un po’ ovunque in città e nei dintorni ingorghi di auto che sono rimaste bloccate dall’acqua che ha invaso divese zone con molti chilometri di fila e traffico paralizzato. Attorno al Vecchio Porto, l’acqua ha fatto esplodere le fognature e la situazione è difficile. Il sindaco Benoit Payan “invita i marsigliesi alla prudenza negli spostamenti” in un messaggio su X, assicurando che “tutti i dipendenti del Comune e i pompieri sono al lavoro per assicurare un ritorno alla normalità”. Una serie di temporali si è abbattuta sulla città e sulla regione Bouches-du-Rhone, con oltre 50 litri d’acqua per metro quadrato in poche ore fra Cassis e Marsiglia. Le piogge non accennano per il momento a diminuire.

