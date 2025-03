Maltempo: domani allerta arancione in Calabria, Abruzzo e Marche

agenzia

L'avviso della Protezione civile, temporali nella notte

ROMA, 26 MAR – Dalla notte di oggi temporali su Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo comunica un avviso della Protezione civile. Valutata per domani allerta arancione in Calabria e su alcuni settori di Marche e Abruzzo. Gialla, invece, in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

