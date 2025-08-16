Maltempo, domani allerta gialla in otto regioni

agenzia

Ancora piogge e temporali al Sud

ROMA, 16 AGO – La permanenza di un sistema di bassa pressione in quota, in lieve indebolimento nella giornata di domani, continuerà a determinare condizioni di instabilità meteorologiche, in particolare sulle regioni meridionali del nostro Paese. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori occidentali, e il persistere di tali fenomeni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 17 agosto, allerta gialla sull’Umbria, su alcuni settori di Abruzzo, Molise e Puglia, su Campania, Basilicata, Calabria e su gran parte della Sicilia.

