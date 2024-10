Maltempo: Fontana, ‘cordoglio per vittima, vicini a territori colpiti’

agenzia

Roma, 20 ott. “Mi stringo alle comunità dell’Emilia-Romagna e delle altre regioni colpite dal maltempo. In particolare, il pensiero è rivolto al territorio bolognese, che piange una vittima, e ai suoi familiari, a cui rivolgo il mio cordoglio e le mie condoglianze. Sono vicino a tutte le persone che stanno affrontando momenti di difficoltà, paura e che sono costrette a lasciare le loro case. Un ringraziamento va a chi sta operando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini: soccorritori, Vigili del fuoco, forze dell’ordine, Esercito, volontari e Protezione Civile e agli amministratori locali, in prima linea nell’affrontare anche questa emergenza”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

