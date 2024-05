Maltempo: Foti (Fdi), ‘su Lollobrigida solito teatrino sinistra priva di idee’

agenzia

Roma, 10 mag. “Solo chi per vocazione ha quella di stravolgere le opinioni altrui e di malevolmente interpretarle, può pensare che il ministro Francesco Lollobrigida, da sempre impegnato a valorizzare le eccellenze del Sud – a tal punto di avere pensato proprio alla Sicilia quale luogo naturale per ospitare il G7 dell’agricoltura e prima alla grande Expo nell’isola di Ortigia – possa essersi espresso in modo ad essa sfavorevole. Siamo al solito teatrino dei detrattori in cerca di docenza che, non avendo cartucce da sparare, contro la puntuale azione del ministro Lollobrigida, si dilettano ad alimentare fake news, che neppure sulle agenzie si riescono a fare largo”. Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a proposito delle parole sulle Sicilia pronunciate in Parlamento dal ministro Francesco Lollobrigida.