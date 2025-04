Maltempo: Fratoianni, ‘per Zaia lotta dissesto priorità? Lo dica a Meloni e Salvini’

agenzia

Roma, 18 apr. “Per una volta Zaia dice una cosa giusta di fronte al disastro provocato dai fenomeni climatici estremi che nella regione da lui governata ha provocato altri due lutti: ‘priorità del governo dovrebbe essere la spesa per la lotta al dissesto idrogeologico’. Potrebbe però rivolgersi direttamente alla sua tanto cara alleata Meloni e al suo segretario Salvini, che da un lato buttano a mare miliardi per le armi e dall’altro negano gli effetti del cambiamento climatico”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Perché è chiaro e sempre più evidente – prosegue il leader di SI – che non basta investire nella lotta al dissesto idrogeologico se gli eventi climatici diventano sempre più estremi e frequenti. Serve non consumare più suolo e smettere di cementificare, dobbiamo ridurre le nostre emissioni e potenziare il trasporto pubblico, dobbiamo aumentare il verde nelle nostre città e accelerare sulla conversione ecologica delle nostre aziende”.