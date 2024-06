Maltempo: Grimaldi (Avs), ‘basta climafreghisti, Alpi non sono parco giochi’

agenzia

Roma, 30 giu. “Alle popolazioni della Val d’Aosta e del Piemonte, ai loro amministratori locali, ai turisti in quei luoghi colpiti in queste ore da fenomeni climatici estremi, va innanzitutto la nostra vicinanza e solidarietà. Ci auguriamo che i climafreghisti che albergano nelle stanze del Governo non abbiano bisogno di ulteriori episodi drammatici come quelli di queste ultime ore per convincersi che le preoccupazioni di coloro che denunciano gli effetti dei cambiamenti climatici non sono campate per aria. Lo afferma Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra.