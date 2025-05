Maltempo in arrivo da Nord a Sud, allerta arancione in Sicilia

agenzia

Avviso meteo della Protezione civile

ROMA, 14 MAG – Dal primo mattino di domani temporali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia. Dal tardo pomeriggio, poi, il maltempo interesserà Lombardia, specie settori meridionali, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che valuta per domani allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in Sicilia. Allerta gialla in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e gran parte dell’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

