Maltempo: in arrivo temporali e venti forti al Sud

Allerta Protezione civile, anche mareggiate

ROMA, 18 APR – Dalle prime ore di domani temporali su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specialmente sui settori settentrionali. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Dal primo mattino, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca, con locali raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia e Calabria e mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per domani allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e settori della Sicilia.

