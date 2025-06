Maltempo in India, 5 morti nel nord-est

agenzia

Centinaia di famiglie hanno abbandonato le proprie case

GUWAHATI, 31 MAG – Almeno cinque persone sono morte nelle ultime 24 ore a causa delle piogge monsoniche che hanno colpito il nord-est dell’India provocando frane e inondazioni: lo hanno annunciato oggi le autorità competenti. Si tratta delle prime vittime di questa stagione di piogge torrenziali, che da giugno a settembre uccide ogni anno decine di persone in tutto il Paese. I cinque decessi sono stati registrati nello Stato di Assam, ha reso noto l’autorità statale per la gestione dei disastri (l’Assam State Disaster Management Authority). La capitale dello Stato, Guwahati, è stata particolarmente colpita e le autorità hanno interrotto l’erogazione elettrica a causa degli allagamenti in diversi distretti che hanno costretto centinaia di famiglie ad abbandonare le proprie case.

