Maltempo: Italia divisa in due tra nubifragi e caldo estivo

agenzia

ILMeteo.it, forti rovesci al Centro-Nord, allerta vento al Sud

ROMA, 14 MAR – Siamo in una fase di maltempo con forti rovesci in transito al Centro-Nord, ma anche un’eccezionale risalita di caldo africano verso le estreme regioni meridionali, in primis Sicilia. E’ il quadro meteorologico odierno secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Il caldo africano arriverà sull’Italia meridionale spinto da forti venti che soffieranno su tutto il Centro-Sud. Le raffiche più impetuose, avverte Sanò, colpiranno Puglia e Sicilia occidentale, ma sarà burrasca su gran parte del Centro-Sud. E da Siracusa a Catania, passando per la provincia di Ragusa, il termometro potrà segnare anche 30-31°C, sia il venerdì sia il sabato. Per quanto riguarda le piogge e i nubifragi, il fronte più intenso sta interessando in queste ore gran parte del Centro-Nord, specie versante tirrenico e Triveneto: in Friuli Venezia Giulia, ci stiamo avvicinando ai 300 mm di pioggia in cinque giorni. In giornata seguiranno delle timide fasi meno perturbate, ma dal tardo pomeriggio si avvicinerà l’ennesima perturbazione da Ovest, la quarta in pochi giorni. Sabato sono previsti nuovi intensi fenomeni su tutto il Nord (attenzione in Liguria) e sulle stesse regioni centrali tirreniche; al Sud proseguirà una fase tipica da sesto mese dell’anno: in pratica ‘marzo come giugno’ tra Sicilia, Calabria e Puglia, ‘marzo come novembre’ al Nord e in Toscana. Un’Italia divisa in due, dunque. Domenica è previsto un graduale esaurimento dei fenomeni sebbene siano ancora previste piogge a tratti sul Nord-Ovest e in parte sulle regioni centrali tirreniche. Anche lunedì non si escludono ancora rovesci a macchia di leopardo, specie nel pomeriggio. Solo da martedì la situazione dovrebbe tornare più stabile quasi ovunque, ma è previsto un sensibile calo delle temperature, specie in montagna e in pianura al mattino. Nel dettaglio: – Venerdì 14. Al Nord: maltempo con rovesci e temporali sparsi. Al Centro: maltempo con rovesci e temporali. Al Sud: in prevalenza asciutto, caldo estivo specie in Sicilia. – Sabato 15. Al Nord: nuova fase di maltempo. Al Centro: piogge e rovesci. Al Sud: sole e caldo estivo. – Domenica 16. Al Nord: instabilità soprattutto sui rilievi. Centro: variabile. Al Sud: sole e caldo estivo. Tendenza: lunedì ingresso di aria fredda dai Balcani, instabile. Da martedì più sole.

