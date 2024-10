Maltempo: Iv, ‘solidarietà a comunità colpite, si ripristini ‘Italia Sicura”

agenzia

Roma, 20 ott. “Piena solidarietà alle comunità colpite dalle alluvioni e un ringraziamento a chi si sta adoperando per prestare i soccorsi”. Lo dichiarano le senatrici di Italia Viva Silvia Fregolent e Raffaella Paita che sottolineano: “Ogni volta che ci sono piogge intense si ripete il tragico copione e immagini di queste ore ci ricordano ancora una volta quanto fragile sia il nostro territorio e quanto sia stato scellerato da parte del governo Conte smantellare Italia Sicura”.