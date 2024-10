Maltempo: L’Abbate (M5S), ‘cura territorio deve tornare prioritaria’

agenzia

Roma, 20 ott. “In questa dolorosa domenica, con tanti cittadini di diverse aree d’Italia stanno subendo le conseguenze devastanti del maltempo, emerge ancora una volta tutto il deficit del nostro Paese in tema di messa in sicurezza del territorio. Purtroppo è triste sottolineare che le ripetute calamità di questi due anni non abbiano ‘mosso’ nulla in seno al Governo”. Lo afferma Patty L’Abbate, deputata del Movimento 5 stelle e vicepresidente della commissione Ambiente della Camera.

“Dopo aver tagliato le risorse da destinare al contrasto al dissesto idrogeologico sin dalla prima manovra nel dicembre 2022, Meloni -aggiunge l’esponente pentastellata- è rimasta colpevolmente ferma su questo fronte. Da un lato, un po’ tutto il centrodestra vive come una grande seccatura la necessità di dover intraprendere azioni per mitigare i cambiamenti climatici, oltretutto negati da diversi esponenti di maggioranza. Dall’altro, quando c’è da stanziare anche solo un euro per misure anti-dissesto, c’è sempre qualcos’altro che viene prima, anche idee bislacche come il ponte sullo Stretto caro a Salvini”.