Maltempo: Lisei (Fdi), ‘Lepore chieda scusa a Bologna e si dimetta’

Roma, 21 ott. “Matteo Lepore, sindaco di Bologna, se avesse un minimo di dignità si dovrebbe dimettere. Il disastro bolognese era facilmente prevedibile, ci sono documenti video del passato che dimostrano come le criticità del Ravone fossero già presenti da tempo ed era noto che il torrente fosse a rischio, considerando anche le precedenti alluvioni in cui era già esondato. Così come la scoperchiatura del canale in Via Riva Reno non ha fatto altro che facilitare la fuoriuscita delle acque. Quando denunciamo i problemi ci dicono che speculiamo, quando si verificano la sinistra ci chiede unità istituzionale. Un gioco al quale siamo stanchi di prestarci”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.