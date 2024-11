Maltempo: Mattarella, ‘addomesticare ambiente non può alterare ordine territorio’

agenzia

Alessandria, 26 nov. “‘Addomesticare’ l’ambiente è una prova, una sfida affascinante. Ma, se si interviene alterando l’ordine ‘naturale’ del territorio, senza cautele, si va incontro a eventi imprevedibili. Così come nel caso di incuria nei confronti di territori, che non possono essere abbandonati. Anche sotto questo aspetto, le aree interne, rurali, collinari e di montagna, richiedono molta più attenzione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Alessandria in occasione del trentesimo anniversario dell’alluvione che colpì il Piemonte mel novembre del 1994.