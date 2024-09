Maltempo: Mattarella, ‘solidale vicinanza a Vigili del Fuoco’**

agenzia

Roma, 18 set. “Con profonda tristezza ho appreso la notizia di quanto accaduto in provincia di Foggia dove, durante operazioni di soccorso per il grave maltempo, ha perso la vita il capo reparto dei Vigili del Fuoco Antonio Ciccorelli, che si trovava con un collega a bordo dell’autovettura di servizio travolta dalla piena di un torrente. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Renato Franceschelli.