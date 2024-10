Maltempo: Musumeci, ‘film già visto, ora fare prevenzione’

agenzia

Roma, 22 ott. “In questi giorni assistiamo a un film già visto, il risultato di 80 anni in cui l’Italia non ha mai fatto prevenzione o se l’ha fatta è stata superficiale. La protezione civile ha una leadership internazionale, ma se guardiamo all’Italia si pensa alla condizione d’emergenza. Invece, come diceva il fondatore Giuseppe Zamberletti, la protezione civile è nata non per soccorrere il cittadino da sotto le macerie, ma per evitare che ci finisca. E’ l’apologia della prevenzione”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, parlando durante il panel ‘Mediterraneo, una centralità da ritrovare’, nel corso della conferenza organizzata da Adnkronos/Eurofocus ‘La nuova Commissione Ue: un accento su Difesa, Mediterraneo e Housing’.