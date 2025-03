Maltempo: Musumeci, ‘Toscana e Pisa completino lo scolmatore, poi i finanziamenti’

agenzia

Palermo, 19 mar. “A proposito delle ultime piogge che, per fortuna, hanno risparmiato Firenze, non solo per l’utilizzo dello scolmatore, ma anche per la scarsa piovosità al Nord del capoluogo nel Val d’Arno e Alto casentino, il governo si permette di suggerire alla Regione e al comune di Pisa l’opportunità di procedere al completamento dello scolmatore e consentirgli la portata stabilita nel progetto originario. D’intesa con Regione e Comune di Pisa si valuterebbe la possibilità di uno specifico finanziamento”. Così il ministro per la Protezione civile nel corso del Question time alla Camera dei deputati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA