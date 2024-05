Maltempo: Nicita (Pd), ‘Lollobrigida si dimetta, offende Sicilia’

agenzia

Roma, 10 mag. “Le parole contro la Sicilia pronunciate pubblicamente da Lollobrigida in Parlamento sono uno scandalo. Non solo il ministro dell’Agricoltura dimostra di non avere alcuna consapevolezza di cosa significhi essere un’isola e di quali sono le difficoltà quotidiane di chi abita la Regione. Ma rivela il totale disinteresse del governo Meloni per la nostra Sicilia, dove vivono circa 5 milioni di cittadine e cittadini. A loro dovrebbe rivolgere al più presto le proprie scuse. Ma, questa volta, non basteranno. Deve dimettersi”. Così Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole.