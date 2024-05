Maltempo, Ordini medici vicini a popolazione: ‘a disposizione per soccorsi e assistenza’

agenzia

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) – “Gli effetti dei cambiamenti climatici sono drammaticamente evidenti. Come medici, siamo vicini alle popolazioni della Lombardia e del Veneto, duramente colpite dalle alluvioni di questi giorni, e ci mettiamo a disposizione delle autorità per prestare soccorso e assistenza”. Lo sottolinea il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, alla vigilia della Giornata mondiale del medico di famiglia di quest’anno, indetta dal Wonka (The World Organization of Family Doctors), che si celebra il 19 maggio. La Giornata di quest’anno è dedicata all’approccio ‘One health’, che considera la salute dell’ambiente, delle persone e degli animali come un unicum: “Healthy planet, healthy people”, se il pianeta è in salute, lo è anche la sua popolazione.

