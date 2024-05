Maltempo: Orlando (Avs), ‘affermazioni Lollobrigida tipiche del fascismo coloniale’

agenzia

Roma, 10 mag. “Il ministro Lollobrigida non soltanto è orgogliosamente fascista e lavora per la ‘pulizia etnica’ ma assume anche i tratti del fascismo coloniale nei riguardi non più dell’Abissinia ma della Sicilia e del Sud: ‘per fortuna, – ha dichiarato in seduta al Senato, – la siccità riguarda soltanto la Sicilia e il Sud Italia’”. Così Leoluca Orlando, candidato alle prossime europee nelle isole con Alleanza Verdi e Sinistra.