Maltempo: Orlando, ‘vicino a Liguria, dato disponibilità per aiutare sindaci’

Roma, 16 ott. “Prima di tutto manifestiamo la vicinanza a tutte le popolazioni colpite, alle imprese danneggiate, alle istituzioni che dovranno far fronte a questa situazione. Sto sentendo i sindaci coinvolti e ho dato la mia disponibilità per qualunque iniziativa che possa aiutare il loro lavoro. Ma non possiamo che ribadire quello che abbiamo detto, in una regione dove si racconta che tutto va benissimo, resta una grandissima fragilità del suolo, la mancanza di una prevenzione sistematica, l’incapacità ad affrontare il tema del dissesto con un piano organico e poi il consumo di suolo che continua in molte realtà, non necessariamente in quelle colpite, ma che in qualche modo aggrava fenomeni con i quali dobbiamo fare sempre più frequentemente i conti”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a margine di un evento a La Spezia.

