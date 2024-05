Maltempo: Parrini e Malpezzi (Pd), ‘governo passi da parole a fatti’

agenzia

Roma, 23 mag. “Solo negli ultimi 24 mesi sono state più volte colpite dal maltempo la Lombardia, il Veneto, la Toscana, l’Emilia Romagna e le Marche. Siamo di fronte a cambiamenti climatici e non a eventi che capitano, eppure abbiamo dovuto registrare con stupore e preoccupazione la decisione del governo Meloni di tagliare i fondi destinati alla lotta al rischio idrogeologico previsti dal Pnrr addirittura del 51%, dai 2,49 mld previsti siamo passati a 1,203 mld”. Lo dicono i senatori del Pd Dario Parrini e Simona Malpezzi, che oggi hanno partecipato al question time nell’Aula di Palazzo Madama, durante il quale ha risposto il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin.