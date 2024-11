Maltempo, Protezione Civile emette allerta rossa in Sicilia

agenzia

In giallo Calabria e Sardegna, previste piogge e temporali

ROMA, 11 NOV – Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa su parte della Sicilia orientale per oggi e domani. Per la giornata di domani, inoltre, è stata valutata allerta arancione per rischio meteo-idro su gran parte dei restanti settori della Sicilia, allerta gialla su alcune aree di Calabria, Sardegna e sulle restanti zone della Sicilia. L’avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse sulla Sicilia, a prevalente carattere di rovescio o temporale e che potranno localmente insistere per l’intera giornata sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’area di instabilità a ridosso di Sicilia e Sardegna continua a determinare lo sviluppo di temporali sui mari circostanti che andranno a interessare la terraferma, dando luogo a precipitazioni localmente anche intense.

